Емельяненко-младшего распинают в Instagram за «леща» на мастер-классе

Российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко раскритиковали в сети за эпизод с «лещом» во время мастер-класса.
Негативные комментарии появились под последней публикацией в Instagram — фотографией на фоне Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Пользователи упрекнули Александра в заносчивости и притворной любви к православию.
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— Ты же должен показать пример, и обучать. А не подзатыльники давать взрослым людям, причем при всех и на мастер классе!!! Я лично не понимаю тебя в этом случае, зачем тебе это?! — вопрошает один из комментаторов.
— Саша просто перестал почву под ногами чувствовать. У него периодически такое бывает, — отмечает другой.
— Даже если он сделал, что-то неправильно, это не дает тебе повода поднимать руку, да еще и прилюдно. Под ногами землю перестал чувствовать, приспособленец ты Александр, — соглашается третий.
Были и те, кто поддержал спортсмена и не увидел в инциденте ничего предосудительного:
— Обычный рабочий момент с мастер-классом. Ничего страшного, что дал подзатыльник выскочке!
— Саня все правильно сделал! Надо было в бороду ему дать!
Ранее Пятый канал публиковал момент мастер-класса Александра Емельяненко, во время которого боец ударил партнера по лицу.