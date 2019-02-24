Емельяненко-младшего распинают в Instagram за «леща» на мастер-классе

Российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко раскритиковали в сети за эпизод с «лещом» во время мастер-класса.

Негативные комментарии появились под последней публикацией в Instagram — фотографией на фоне Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Пользователи упрекнули Александра в заносчивости и притворной любви к православию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 24 Фев 2019 в 4:16 PST

— Ты же должен показать пример, и обучать. А не подзатыльники давать взрослым людям, причем при всех и на мастер классе!!! Я лично не понимаю тебя в этом случае, зачем тебе это?! — вопрошает один из комментаторов.

— Саша просто перестал почву под ногами чувствовать. У него периодически такое бывает, — отмечает другой.

— Даже если он сделал, что-то неправильно, это не дает тебе повода поднимать руку, да еще и прилюдно. Под ногами землю перестал чувствовать, приспособленец ты Александр, — соглашается третий.

Были и те, кто поддержал спортсмена и не увидел в инциденте ничего предосудительного:

— Обычный рабочий момент с мастер-классом. Ничего страшного, что дал подзатыльник выскочке!

— Саня все правильно сделал! Надо было в бороду ему дать!

Ранее Пятый канал публиковал момент мастер-класса Александра Емельяненко, во время которого боец ударил партнера по лицу.