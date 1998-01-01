Владимир Путин поручил продлить амнистию капитала

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Подготовить поправки об увеличении сроков добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов необходимо правительству РФ.

Кабмин РФ получил от Владимира Путина поручение до конца февраля подготовить поправки о продлении так называемой «амнистии капитала». Предлагается увеличить срок исполнения федерально закона «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сроком на один год. Сообщение об этом опубликовано в понедельник, 25 февраля, на официальном сайте Кремля.

 — Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: продление до 1 марта 2020 года срока добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках с сохранением всех гарантий, установленных Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», говорится в публикации.

Отмечается, что амнистия будет распространяться на тех предпринимателей, которые сменят юридический адрес своих компаний, зарегистрированных за рубежом, на российский. И разместят офисы своих предприятий в специальных административных районах РФ на территориях Калининградской области и Приморского края.

Поручение о продлении амнистии капитала, действующей до 1 марта текущего года, вошло в перечень, сформированный по итогам форума Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», прошедшего 6 февраля 2019 года.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Владимир Путин поручил подготовить предложения об упрощении оформления российских виз иностранным туристам.

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