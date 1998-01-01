Владимир Путин поручил продлить амнистию капитала

Кабмин РФ получил от Владимира Путина поручение до конца февраля подготовить поправки о продлении так называемой «амнистии капитала». Предлагается увеличить срок исполнения федерально закона «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сроком на один год. Сообщение об этом опубликовано в понедельник, 25 февраля, на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что амнистия будет распространяться на тех предпринимателей, которые сменят юридический адрес своих компаний, зарегистрированных за рубежом, на российский. И разместят офисы своих предприятий
Поручение о продлении амнистии капитала, действующей до 1 марта текущего года, вошло в перечень, сформированный по итогам форума Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», прошедшего 6 февраля 2019 года.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Владимир Путин поручил подготовить предложения об упрощении оформления российских виз иностранным туристам.