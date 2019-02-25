Владимир Путин поручил упростить въезд в РФ для иностранных туристов

Министерство иностранных дел РФ, МВД, ФСБ и Ростуризм получили поручение от Владимира Путина подготовить предложения, упрощающие выдачу российских виз иностранным туристам. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает РИА Новости.

Это поручение входит в список, сформированный по итогам форума Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», прошедшего 6 февраля 2019 года.

Упрощение получения въездных документов иностранным туристам предлагается осуществить в том числе и за счет увеличения выдачи электронных виз.

Ответственными за исполнение президентского поручения назначены руководители ведомств — Сергей Лавров, Владимир Колокольцев, Александр Бортников и Зарина Догузова.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Франция сократила до двух дней срок выдачи краткосрочных виз для жителей РФ.