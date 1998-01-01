Шерше ля фам: стали известны причины жестокого избиения подростка под Саратовом

Региональная прокуратура раскрыла причины жестокого избиения подростка в Новобурасском районе Саратовской области, которая произошла днем в субботу, 23 февраля.
Известно, что пострадавший юноша доставлен в региональную детскую больницу с черепно-мозговой травмой. В настоящее время его состояние здоровья - удовлетворительное.
Правоохранительные органы проводят проверку, в рамках которой будут установлены условия, в которых проживают подростки, уровень их воспитания.
Ранее Пятый канал публиковал кадры жестокого избиения в саратовском поселке.