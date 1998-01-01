Талантливый студент Химфака МГУ умер в общежитии

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Тело 23-летнего молодого человека нашил в его комнате на Воробьевых горах в Москве.

Фото, видео: instagram @alemhan001

Способный студент пятого курса Химического факультета МГУ найден в понедельник, 25 фераля, в своей комнате в общежитии. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти молодого человека. 

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти 23-летнего молодого человека по имени Тамирлан. По предварительным данным, погибший совершил самоубийство, однако правоохранители не исключают и другие версии случившегося. Информацию о гибели студента уже подтвердили на Химфаке МГУ.

Погибший юноша являлся многократным призером олимпиад, среди них — Международная Менделеевская олимпиада. Кроме того, молодой человек занимался репетиторством и вел видеоблог о химии.

Ранее Пятый канал рассказывал о глыбе льда, убившей студента петербургского вуза.

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