Талантливый студент Химфака МГУ умер в общежитии

Способный студент пятого курса Химического факультета МГУ найден в понедельник, 25 фераля, в своей комнате в общежитии. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти молодого человека.

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти 23-летнего молодого человека по имени Тамирлан. По предварительным данным, погибший совершил самоубийство, однако правоохранители не исключают и другие версии случившегося. Информацию о гибели студента уже подтвердили на Химфаке МГУ.

Погибший юноша являлся многократным призером олимпиад, среди них — Международная Менделеевская олимпиада. Кроме того, молодой человек занимался репетиторством и вел видеоблог о химии.

Ранее Пятый канал рассказывал о глыбе льда, убившей студента петербургского вуза.