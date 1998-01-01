Производство автомобилей в России в 2018 году выросло на 14%

, 0:32 Эфирная новость 16

Министр промышленности Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что производство автомобилей в России в 2018 году увеличилось.

Фото, видео: Пятый канал, ТАСС / Климентьев Михаил

Отечественный автопром вырвался в настоящие чемпионы, показав рост производства 14%. Об этом в понедельник, 25 февраля, президенту доложил глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Впервые за прошлый год вышли из рецессии, и общий рынок подрос, почти 1,9 миллиона автомобилей, — сказал Мантуров.

— И безусловный лидер «LADA»? — спросил президент.

— Безусловный лидер, да. Из десяти продаваемых автомобилей «LADA Vesta» — наиболее востребованная, и «LADA Granta» также, — отметил глава Минпромторга.

По словам Мантурова, с 1 марта вновь запускаются популярные социальные программы с льготным автокредитованием — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Это ещё одна дополнительная господдержка отечественного автопрома.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Путин призвал главу Минпромторга активнее развивать транспорт на газовом топливе.

 

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

1:14
Видео: Катя Кищук покинула SEREBRO, Фадеева и миллионный аккаунт
0:56
Санкт-Петербургский государственный университет отметил свое 295-летие
0:44
Стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом в Москве — видео
0:32
Производство автомобилей в России в 2018 году выросло на 14%
0:19
Биатлонистку Васильеву могут дисквалифицировать из-за пропуска допинг-контроля
0:09
Песков опроверг сообщение Bloomberg о словах Путина по делу Baring Vostok
23:57
Лавров: Ультимативная позиция США на переговорах с КНДР не сработает
23:46
Первые кадры с места аварии с участием пассажирского автобуса в Москве
23:34
Елена Исинбаева уже придумала спортивную карьеру своему годовалому сыну
23:22
Рейсовый автобус с людьми врезался в мачту городского освещения в Москве
23:13
«Поцеловал меня в уголок рта»: Экс-помощница Трампа обвинила его в харрасменте
22:59
Кержаков задолжал первой жене почти 13,5 миллионов рублей алиментов
22:43
«Правда восторжествовала»: Мать Дацика об освобождении сына
22:31
Видео: Виновник смертельного ДТП на Невском «дышал шариком» перед трагедией
22:21
Беглов: Единая соцкарта петербуржца заработает до конца года
22:08
Спецназовца-инвалида пытаются выселить из дома в Петербурге
21:54
Экстремальный сюрприз от жены: Как Ковальчук и Чумаков отметили годовщину романа
21:33
Видео: Столкнувшийся с сильным ветром самолет провалил посадку на Гибралтаре
21:19
Репортаж: Можно ли было избежать страшной аварии на Невском проспекте
21:10
«Это какой-то фашизм!» — Пригожин о запрете Maruv представлять Украину на «Евровидении»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама