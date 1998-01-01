Производство автомобилей в России в 2018 году выросло на 14%

Отечественный автопром вырвался в настоящие чемпионы, показав рост производства 14%. Об этом в понедельник, 25 февраля, президенту доложил глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Впервые за прошлый год вышли из рецессии, и общий рынок подрос, почти 1,9 миллиона автомобилей, — сказал Мантуров.

— И безусловный лидер «LADA»? — спросил президент.

— Безусловный лидер, да. Из десяти продаваемых автомобилей «LADA Vesta» — наиболее востребованная, и «LADA Granta» также, — отметил глава Минпромторга.

По словам Мантурова, с 1 марта вновь запускаются популярные социальные программы с льготным автокредитованием — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Это ещё одна дополнительная господдержка отечественного автопрома.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Путин призвал главу Минпромторга активнее развивать транспорт на газовом топливе.