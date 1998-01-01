Путин призвал главу Минпромторга активнее развивать транспорт на газовом топливе

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Президент указал Денису Мантурову, что этот вид техники можно развивать быстрее.

Фото: Пятый канал, ТАСС / Климентьев Михаил

На встрече с Владимиром Путиным глава Минпромторга Денис Мантуров отчитался о развитии газомоторной технике в стране. Отчет о встрече доступен на официальном сайте Кремля. Министр подчеркнул, что задачи, поставленные президентом выполняются и объемы поддержки газомоторной отрасли растут.

— Можно было бы быстрее, — заметил в ответ на слова Мантурова Владимир Путин.

В продолжении доклада министр рассказал президенту, что автомобилестроение впервые за прошлый год вышло из рецессии и сейчас наблюдается рост производства. На замечание Владимира Путина о том, что на российском автомобильном рынке активны иностранцы, Мантуров привел статистику — 85% от объемов российского рынка составляют машины, произведенные в России.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин поручил упростить въезд в РФ для иностранных туристов.

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