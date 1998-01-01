НОТУ: Maruv не поедет на Евровидение от Украины

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Национальная телерадиокомпания приступает к выбору нового участника.

Фото: www.globallookpress.com

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) приняла решение с 26 февраля приступить к выбору нового участника, который представит страну «Евровидении — 2019» в Израиле. Об этом сообщает корреспондент UA: Украинское радио Владимир Фомичов.

— Maruv не поедет на Евровидение. Завтра наша компания начнет выбирать нового участника, который представит нашу страну на этом музыкальном конкурсе, — написал журналист на своей странице в социальной сети.

Фомичов назвал решение НОТУ «победой здравого смысла», предупредив остальных участников, что необдуманных поступков не стоит совершать, так «в марте и апреле руководство телерадиокомпании уже спасти не сможет».

Ранее Пятый канал рассказывал, что победительница национального отбора на европейский песенный конкурс певица Maruv пожаловалась на сильное давление со стороны НОТУ. В качестве примера она привела условия контракта, которые практически связывают ей руки.

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