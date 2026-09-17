Мужчина несколько недель проходил с пиявкой в горле в Турции

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 34 0

Мужчина обратился за помощью после того, как обычная боль при глотании сменилась более тревожными симптомами.

В Турции мужчина проходил с пиявкой в горле

Фото: www.globallookpress.com/Aasif Shafi

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В турецкой провинции Чорум врачи достали живую пиявку из горла пациента. Об этом сообщила газета T24.

Пациент рассказал врачам, что примерно за три недели до обращения пил воду из деревенского источника. Сначала он не придал значения неприятным ощущениям, но в следующие две недели боль при глотании становилась сильнее. Затем появились проблемы с дыханием и кровохарканье.

Во время обследования медики обнаружили причину недомогания. На задней стенке нижней части глотки пациента находилась живая пиявка.

«При детальном обследовании на задней стенке нижней части глотки была обнаружена прикрепившаяся живая пиявка, вызвавшая кровотечение», — сказано в публикации.

Врачи решили провести операцию под общим наркозом. Пиявку удалили.

После процедуры состояние мужчины быстро улучшилось. Боль в горле и одышка прошли, кровохарканье также прекратилось. Уже через день пациента выписали из больницы.

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