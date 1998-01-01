Фото: Новейший украинский военный вездеход сломался по дороге на учения

Новый украинский военный вездеход на базе четырехостного шасси КрАЗ-7634НЕ сломался по дороге на учения в Херсонской области.

Грузовик вез на военные маневры радиолокационную станцию «Янтарь», но вышел из строя через 200 километров. Поломки коснулись ходовой части восьмиколесного вездехода и коробки передач. Оставшийся путь на учения КрАЗ проехал на буксире.

Кременчугский автомобильный завод передал обновленный вездеход украинским военным в январе 2019 года. Министр обороны Украины Степан Полторак ранее заявлял о намерении установить на шасси КрАЗ систему залпового огня «Ольха».

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