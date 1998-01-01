Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали бывшего руководителя Генштаба вооруженных сил Украины Владимира Замана утром, 25 февраля. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, Заману предъявили обвинение в госизмене. Сейчас в его квартире проводятся обыски.

Владимир Заман занимал пост руководителя Генштаба вооруженных сил во времена правления бывшего президента Незалежной Виктора Юнуковича. В 2014 году он решил уйти с должности на фоне беспорядков в Киеве. Через некоторое время пост покинул и заместитель Замана — Юрий Думанский. По его словам, на тот момент в стране происходило «недопустимое втягивание военных в гражданский конфликт».

Ранее Пятый канал сообщал об антиполицейской акции нацистов в Киеве.