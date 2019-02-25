Биатлонистку Васильеву могут дисквалифицировать из-за пропуска допинг-контроля

Российскую биатлонистку Маргариту Васильеву могут отстранить от международных соревнований из-за пропуска трех допинг-тестов за один год, пишет ФАН.

25 февраля появилась неподтвержденная информация о том, что 27-летняя спортсменка не сдавала пробы без уважительной причины. Из-за этого Союз биатлонистов России не включил Васильеву в заявку на чемпионат мира в шведском Эстерсунде.

Теперь же россиянке грозит дисквалификация со стороны международных антидопинговых органов. Эти опасения подтвердил комментатор лыжных видов спорта Дмитрий Губерниев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) 25 Фев 2019 в 9:09 PST

— Да уж! Если Маргарита Васильева действительно пропустила за год три допинг-теста, то крышка! Двухлетний дисквал — вспомним историю с прыгуном в высоту Данилом Лысенко! Дело ясное, что дело темное! Ждем комментариев от Маргариты Васильевой, тренеров и СБР! — написал Губерниев на своей странице в Instagram.

Пока Маргарина официально не отстранена от соревнований. Согласно правилам Международного союза биатлонистов, пропуск трех допинг-тестов грозит двухлетней дисквалификацией.

Ранее Пятый канал рассказывал о дисквалификации российского лыжника Устюгова из-за столкновения с норвежцем в Клебо на чемпионате мира в Австрии.