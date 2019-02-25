Биатлонистку Васильеву могут дисквалифицировать из-за пропуска допинг-контроля

Российскую биатлонистку Маргариту Васильеву могут отстранить от международных соревнований из-за пропуска трех допинг-тестов за один год, пишет ФАН.
25 февраля появилась неподтвержденная информация о том, что 27-летняя спортсменка не сдавала пробы без уважительной причины. Из-за этого Союз биатлонистов России не включил Васильеву в заявку на чемпионат мира в шведском Эстерсунде.
Теперь же россиянке грозит дисквалификация со стороны международных антидопинговых органов. Эти опасения подтвердил комментатор лыжных видов спорта Дмитрий Губерниев.
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Пока Маргарина официально не отстранена от соревнований. Согласно правилам Международного союза биатлонистов, пропуск трех допинг-тестов грозит двухлетней дисквалификацией.
Ранее Пятый канал рассказывал о дисквалификации российского лыжника Устюгова из-за столкновения с норвежцем в Клебо на чемпионате мира в Австрии.