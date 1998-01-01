В Раде порекомендовали вице-премьеру Украины представить страну на Евровидении

Киев упорно заказывает свою музыку. Вокальные данные особого значения не имеют. Главное — правильная политическая позиция. Отборочный тур на Евровидение показал, как проверяют претендентов на участие в международном конкурсе. Сначала вопросом, а, точнее, допросом выбили со сцены дуэт Anna Maria. За то, что их родители живут в Крыму. А потом и певице Maruv устроили проверку на лояльность.

Позже депутат Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко предложил вице-премьеру страны Вячеславу Кириленко выступить на Евровидении вместо отказавшейся принять в конкурсе участие певицы Maruv. Призыв он опубликовал на своей странице в Facebook.

В Киевской филармонии достойными поездки на международный конкурс считают не тех, кто хорошо поет, а тех, кто правильно отвечает на политические вопросы.

— Вы знаете, что это за вопрос. Я могу спросить — чей Крым? И потом у вас будет вилка. Или сказать наш. И тогда поставить крест на маминой карьере. Или сказать их — и поставить крест на своей карьере в этой стране, — сказал ведущий во время отбора на Евровидение.

Вопрос ведущего здесь напоминает внезапные вопросы с подковыркой в райкомах Комсомола. Их задавали, когда достойного надо утопить, а ненужного вместо него отправить в какую-нибудь Болгарию. Девушки, кстати, оказались в этом вопросе подкованными.

— За последнюю неделю мы ощутили на себе очень много негатива, причем говорят не сколько о нас, как об украинских певицах и даже не о нашем выступлении, а сколько о наших родителях. И знаете. Все говорят, что Украина идет в Европу, но мы сейчас почувствовали, будто оказались в тридцатых годах в Советском Союзе, где нас заставляют отказаться от своих же родителей, — сказала одна из близняшек.

Родители Анны и Марии живут и работают в Крыму, но даже то, что они внесены в скандальную базу «Миротворец» не мешало юным певицам успешно выступать на Украине и пробиться в отборочный тур Евровидения. Потому что поддержка среди нормальных оказалась мощнее нелепых вопросов политизированного жюри.

— Те, кто выражают свою, другую, позицию в такой форме, в таком виде… Ну, во-первых, бог им судья. И они показывают свой уровень, свою культуру. Которой там нет, — сказала Лариса Опанасюк, мать Анны и Марии.

Переодевшийся в мужское Андрей Данилко оказался единственным, кто оценивал девушек по вокальным данным, а не по количеству поездок в Крым и обратно. Может быть потому, что в России он сам выступал чаще чем на Украине.

— Вы знаете, я школу закончил достаточно давно, но у меня сейчас такое ощущение, что я был на комсомольском собрании, — отметил Андрей Данилко.

Для передовиков майдана сегодня каждый истинный патриот — поет он, танцует или пишет картины, должен в лучших традициях, так ненавидимого на Украине Советского союза, колебаться синхронно с линией партии.

Дуэт Anna Maria прошел все этапы украинского отбора конкурса Евровидение-2019. И срезался на главном для творческих людей вопросе — «Чей Крым?» Профпригодная для показа за границей певица Джамала чуть не расплакалась от негодования.

— Вы говорите, что пришли на конкурс, зная всю эту ситуацию. А вы знаете, что люди, которые идут на конкурс, они представляют всю Украину? — сказала украинская певица Джамала.

Другое страшное преступление в глазах суровой тройки совершила Анна Корсун, известная, как Maruv. Она виновата в том, что собиралась выступить в Санкт-Петербурге. Но ее вынудили подписать контракт, который иначе, как рабским не назвать.

Впрочем, это тоже нормально для Украины — за все плати сам, а если что, мы тебя оштрафуем. Организаторы Евровидения, происходящее в европейской стране, традиционно, стараются не замечать.

Европейский союз вещателей не может комментировать происходящее с любым из участников, пока он не утвержден официально национальным вещателем как представитель своей страны на конкурсе Евровидение.

Полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут с 14 по 16 мая в израильском городе Тель-Авив, а финал шоу запланирован на 18 мая. Россию на грядущем конкурсе представит Сергей Лазарев, чьим наставником стал Филипп Киркоров, который выступил в защиту украинской певицы. А подвергшийся травле дуэт Anna Maria ждут здесь в Крыму. За честную позицию их назвали «желанными крымчанками».

Ранее Пятый канал сообщал о том, как мама близняшек из Anna Maria рассказала о травле дочерей.