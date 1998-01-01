Петербурженка смастерила гигантский валенок и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Сотни килограммов шерсти потребовались художнице из Петербурга, чтобы войти в Книгу рекордов Гиннесса. Женщина изготовила самый большой в мире валенок. Правда, определить, что это за изделие, комиссия не смогла. Решила, что это не обувь, а гигантский носок.

Пришлось отправить экспертам фото. На снимке российский президент позирует в валенках на фоне крещенской проруби. Аргумент оказался убедительным, рекорд не только зафиксировали, но и открыли в книге Гиннесса новую категорию — «валяная шерстяная обувь».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что россияне устроили челлендж с гигантскими снеговиками.