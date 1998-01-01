Видео: Слепую собаку вытащили из котлована с ледяной водой

История чудесного спасения. Слепая собака угодила в котлован с ледяной водой, самой выбраться не получалось. Когда силы уже были на исходе, несчастную заметили люди. Один из прохожих бесстрашно бросился на помощь, потом подоспели друзья, общими усилиями животное вытащили. Но на этом чудеса не закончились.

На кадрах, которые попали в социальные сети, один из жителей города узнал свою пропавшую любимицу. Оказалось, ее зовут Веста, ей 14 лет. Потерялась прошлой осенью. Весту долго искали, но безуспешно. Решили, что незрячая собака погибла. Всей семьей потом горевали. Зато сколько радости было, когда ее нашли. Всей семьей прибежали в приют. Такой встречи здесь не помнят.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что собака погибшего футболиста Салы пришла на похороны хозяина.