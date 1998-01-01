Тимошенко: Под видом европейского газа на Украину поступает российский

Юлия Тимошенко заявила, что на протяжении последних пяти лет Украина не прекращала покупать российский газ, а украинцев власти обманывали, выдавая голубое топливо за европейское. Об этом лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины заявила в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
По словам политика, газ из России транспортируют «через Марс», после чего проводят по «каким-то европейским биржам» и накручивают при этом до 100 долларов за тысячу кубометров.
Она также пообещала в случае победы на выборах в два раза снизить цену на газ, а следовательно, на отопление и горячую воду сразу же — еще до того как начнутся выборы в парламент, иначе, по ее словам, придется уходить из политики.
Как ранее сообщал Пятый канал, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. На этот пост претендуют рекордные 44 кандидата, однако лидирует в гонке, по данным опросов, шоумен и комик Владимир Зеленский, за него готовы отдать голоса примерно 22% избирателей. Юлия Тимошенко вторая в рейтинге — около 20%. За действующего президента Петра Порошенко собираются проголосовать около 14% украинцев.