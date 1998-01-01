Тимошенко: Под видом европейского газа на Украину поступает российский

, 4:53 Видео 141

Лидер партии «Батькивщина» заявила в телеэфире, что готова документально доказать обман и привлечь виновных к ответу

Фото, видео: www.globallookpress.com, Facebook @YuliaTymoshenko

Юлия Тимошенко заявила, что на протяжении последних пяти лет Украина не прекращала покупать российский газ, а украинцев власти обманывали, выдавая голубое топливо за европейское. Об этом лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины заявила в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

— Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый за этот обман. На Украину все пять лет идет газ российского происхождения, сказала Тимошенко.

По словам политика, газ из России транспортируют «через Марс», после чего проводят по «каким-то европейским биржам» и накручивают при этом до 100 долларов за тысячу кубометров.

— Построены специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной. И нам таким образом по документам показывают газ европейского происхождения. Я хочу просто сказать, что он там не добывается. Какой европейский газ, пусть они мне объяснят, где они его берут… на Украину норвежский газ не приходит. На Украину пять лет идет российский газ, который они по документам показывают как европейский, но это реально российский газ, — заявила Тимошенко.

Она также пообещала в случае победы на выборах в два раза снизить цену на газ, а следовательно, на отопление и горячую воду сразу же — еще до того как начнутся выборы в парламент, иначе, по ее словам, придется уходить из политики.

Как ранее сообщал Пятый канал, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. На этот пост претендуют рекордные 44 кандидата, однако лидирует в гонке, по данным опросов, шоумен и комик Владимир Зеленский, за него готовы отдать голоса примерно 22% избирателей. Юлия Тимошенко вторая в рейтинге — около 20%. За действующего президента Петра Порошенко собираются проголосовать около 14% украинцев.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

5:59
«Ты такой шахтер, как я балерина»: Порошенко оскорбил оставшихся без зарплаты горняков
5:45
Прикованного с рождения к постели подростка вызвали в военкомат
5:32
Максим Галкин спародировал Елену Малышеву и пообещал заменить Владимира Познера
5:16
Неизвестные ударили ножом сотрудника полиции на северо-востоке Москвы
4:53
Тимошенко: Под видом европейского газа на Украину поступает российский
4:36
Видео: Порошенко сравнил украинскую евроинтеграцию с анекдотом, а после сплясал
4:17
Королева Великобритании Елизавета II решила не отдавать трон принцу Чарльзу
3:59
Видео: Слепую собаку вытащили из котлована с ледяной водой
3:38
Дональд Трамп обвинил Спайка Ли в расизме по отношению к себе
3:17
Бизнесмены призывают покупателей отказаться от банковских карт в пользу наличных
2:59
Яна Рудковская развеяла пять мифов о себе и своей семье
2:37
Вечная расплата: Как в России собираются наказывать виновников ДТП с пострадавшими
2:16
Глава ФФККР объяснил заявочный состав фигуристок на ЧМ нехваткой времени
1:59
Петербурженка смастерила гигантский валенок и попала в Книгу рекордов Гиннесса
1:43
В Раде порекомендовали вице-премьеру Украины представить страну на Евровидении
1:29
Видео: Глава Еврокомиссии прервал свое выступление из-за звонка жены
1:14
Видео: Катя Кищук покинула SEREBRO, Фадеева и миллионный аккаунт
0:56
Санкт-Петербургский государственный университет отметил свое 295-летие
0:44
Стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом в Москве — видео
0:32
Производство автомобилей в России в 2018 году выросло на 14%

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама