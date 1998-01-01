Тимошенко: Под видом европейского газа на Украину поступает российский

Юлия Тимошенко заявила, что на протяжении последних пяти лет Украина не прекращала покупать российский газ, а украинцев власти обманывали, выдавая голубое топливо за европейское. Об этом лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины заявила в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

— Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый за этот обман. На Украину все пять лет идет газ российского происхождения, — сказала Тимошенко.

По словам политика, газ из России транспортируют «через Марс», после чего проводят по «каким-то европейским биржам» и накручивают при этом до 100 долларов за тысячу кубометров.

— Построены специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной. И нам таким образом по документам показывают газ европейского происхождения. Я хочу просто сказать, что он там не добывается. Какой европейский газ, пусть они мне объяснят, где они его берут… на Украину норвежский газ не приходит. На Украину пять лет идет российский газ, который они по документам показывают как европейский, но это реально российский газ, — заявила Тимошенко.

Она также пообещала в случае победы на выборах в два раза снизить цену на газ, а следовательно, на отопление и горячую воду сразу же — еще до того как начнутся выборы в парламент, иначе, по ее словам, придется уходить из политики.

Как ранее сообщал Пятый канал, выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. На этот пост претендуют рекордные 44 кандидата, однако лидирует в гонке, по данным опросов, шоумен и комик Владимир Зеленский, за него готовы отдать голоса примерно 22% избирателей. Юлия Тимошенко вторая в рейтинге — около 20%. За действующего президента Петра Порошенко собираются проголосовать около 14% украинцев.