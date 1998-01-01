Их было 44. Так потом напишут в учебниках истории, хотя, скорее, в какой-нибудь книге рекордов. Потому что никогда прежде столько человек не регистрировали кандидатами в президенты. В конце этой неделе ЦИК Украины рассказал, кто будет бороться за сердца и голоса оставшихся избирателей. Сейчас хоть что-то из себя там представляют три, от силы, четыре человека. Но сам факт. Каждый из кандидатов — это целый штаб, рекламная компания и прочее. Сколько государство потратит на проведение этих выборов? Неужели в бюджете Украины завелись свободные деньги? Да и, в конце концов, просто интересно посмотреть на размер бюллетеней, когда они будут готовы. Представляете эту простыню? Елена Норкунайте продолжит.

Бывший политтехнолог Тимошенко прервал интервью, заметив наружное наблюдение. То ли мания преследования, то ли реальная слежка. На Украине теперь всегда так, и не важно на чьей ты стороне. Кругом враги.

— Экономика катится у нас в третий мир, и политика будет следовать тем же курсом. «Мы идамо своим шляхом», — как сказал президент, но, боюсь, что садка вишневого коло хаты не будет, — утверждает политолог Андрей Золотарев.

89 украинцев хотели возглавить страну, и привести ее в светлое будущее. ЦИК разрешил попытаться только 44-м. Из них у пятерых — больше всего шансов прийти к успеху, по данным соцопросов. Неожиданный Владимир Зеленский, вездесущая Юлия Тимошенко, незначительные Анатолий Гриценко и Юрий Бойко. Наконец, предсказуемый Петр Порошенко. Почти полсотни претендентов. Это так называемые технические кандидаты или технари. Фальшивки, знаменосцы, спойлеры, политические фрики.

— Такое большое количество кандидатов на выборах президента Украины является частью технологии. Смысл ее в том, чтобы дезориентировать избирателя и разбить голоса противников, — говорит политический эксперт Владимир Джаралла.

Эксперты говорят, в первую очередь, это выгодно действующей власти. Четвертый президент Украины не даст соврать.

— Я Петра Порошенко знаю очень давно. Методы, которыми он пользуется — они очень изощренные. Отличительная черта — вранье. Личное обогащение любой ценой, — отмечает бывший президент Украины Виктор Янукович.

За годы президентства Порошенко увеличил свои доходы в 82(!) раза. Только этого, кажется, мало. Внешнеполитические ориентиры наконец-то закрепили в Конституции. Украина держит стратегический курс на НАТО и в ЕС. Это решение Верховной Рады, бесспорно, войдет в историю страны.

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— Петр Алексеевич превратил Конституцию в рулон туалетной бумаги, которым пользуется по большой нужде, — говорит политолог Андрей Золотарев.

Политические соперники-аутсайдеры тут же ринулись в предвыборный бой.

— Все понимают, что ни в НАТО, ни в ЕС нас не примут, и это был четкий сигнал со стороны Евросоюза. Кроме того, ну не может парламент, который имеет 4,5% доверия населения, принимать решение за народ Украины, — уверен кандидат в президенты Украины, депутат верховной рады Украины Юрий Бойко.

— Порошенко своих не даст, это будут наши с вами деньги, чтобы купить снова людей, и после сидеть у той же кормушки, — предупреждает кандидат в президенты Украины, депутат верховной рады Украины Анатолий Гриценко.

По мнению Гриценко, 74 миллиона евро, по версии Тимошенко — 1 миллион мертвых душ. Оба кандидата в президенты обратились в полицию и прокуратуру.

— Такой масштабной коррупции я не помню ни на одних выборах даже во времена Виктора Януковича. Порошенко — это коррупционер высшей пробы, — подчеркивает кандидат в президенты Украины, депутат верховной рады Украины Юлия Тимошенко.

Сама Тимошенко, непотопляема, как айсберг в океане. На поверхности слова о новой конституции, налоговом кодексе, референдумах. Но на самом деле — активно и с удовольствием ведет войну компроматов. По данным соцопросов, Юля уже почти догнала лидера — Зеленского. Его рейтинг почти 22%. На втором месте — Юлия Тимошенко. Она набирает около 20%. Действующий президент замыкает тройку. Его цифра в районе 15%. Кандидат в президенты, Владимир Зеленский, в политике — зеленый. Про таких говорят: молод ты еще, но, возможно, этим и привлекателен.

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— Два года шел сериал, в котором Зеленский играл якобы простого учителя, ставшего президентом Украины и, действительно, у многих людей возникла уже стойкая ассоциация — вот видите, он сейчас станет президентом и будет вести себя, как на экране, — говорит эксперт Олег Ногинский.

В реальности Владимир Зеленский заявил в полицию о слежке. Политологи считают его шоуменом с деньгами олигарха Коломойского. И объясняют, зачем нужен такой слуга народу.

— Набрать голоса, чтобы потом можно было шантажировать режим Порошенко и отбить себе тот бизнес, который у него отжали его конкуренты. Обычные бандитские разборки, только в политическом антураже, — уверен политический эксперт Владимир Джаралла.

Для пущего политического антуража депутаты Рады лишили прав российских наблюдателей. За закон, противоречащий международным правилам, да и принципам демократии в целом — проголосовали 232 человека.

— Они не примут к участию наблюдателей из России — то есть граждан с российскими паспортами. ОБСЕ, в соответствии с Радой, — поддерживает это решение, — заявил представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер.

— Позиция Украины будет поддержана Польшей, Литвой, Эстонией, Латвией и рядом других государств, — уверен политолог Владимир Воля.

Еще бы не поддержали! Смотрящий за Украиной Курт Волкер, сказал, как надо.

— Игра окончена. Украина должна быть уверена в своих собственных демократических институтах. Надо помнить, что Россия является агрессором на Украине, поэтому опасения Украины по поводу своей безопасности из-за России реальны, — написал в Twitter американский дипломат Курт Волкер.

Это новая украинская «Монополия» — грязная политическая игра. В ходу тотальная фальсификация и ультранационализм. Патриотизм и русофобия, как разменные монеты. В такой игре, главное, не победа, а участие. И безысходность — в самом начале избирательного процесса.

Ранее Пятый канал сообщал о выступлении Петра Порошенко, на котором он заявил, что «Украине не нужен президент, который будет хихикать с Путиным».