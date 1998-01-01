Видео: Педагог променяла работу в Мурманске на должность сельской учительницы

В России около 200 тысяч учащихся все еще ходят в школы, где нет нормального отопления и водопровода. На проблемы учебных заведений из глубинки обратил внимание российский президент в своем недавнем обращении к Федеральному собранию. В качестве примера Владимир Путин предложил программу «Земский учитель».

Те, кто переедет в села и начнут там работать по профессии, получат по миллиону рублей. Программа должна начаться в 2020 году. Но уже сейчас есть люди, готовые ехать к ученикам даже на край света. Как сделала учитель из Мурманска Екатерина Двинина.

Четыре года назад она переехала в глухую деревню, где учит детей с первого класса. С одним из первых земских учителей встретилась корреспондент Александра Лусникова.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как сельский учитель в Свердловской области ежедневно проходит больше 10 километров, чтобы преподавать русский язык и литературу ученикам из окрестных деревень.