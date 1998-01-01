«Земский учитель» и льгота на ипотеку — Путин выдвинул социальные инициативы

, 22:38 Эфирная новость 60

Глава государства предложил запустить несколько новых социальных программ.

Фото, видео: ТАСС / Алексей Никольский, Пятый канал

Тема:
Послание президента ФС 2019 29

Около 100 миллиардов рублей ежегодно потребуют новые социальные инициативы, которые выдвинул в Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Как заверил уже министр финансов, деньги есть, так как бюджет профицитный.

Миллион рублей подъемных педагогам, переезжающим работать в деревню, льгота в 450 тысяч рублей многодетным семьям на ипотеку, индексация на 25% пособий на детей-инвалидов — это еще не все новые программы, о которых рассказал Владимир Путин.

Подробнее смотрите в видеосюжете.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это обращение к обеим палатам парламента для главы государства — 15-е по счету.

Кроме обеих палат парламента, на мероприятии присутствовали члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета, Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, а также журналисты.

Для освещения мероприятия были аккредитованы 761 журналист из российских и зарубежных СМИ.

Тема:
Послание президента ФС 2019 29
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