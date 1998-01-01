Большая премьера на сцене Большого Драматического (БДТ) театра в Петербурге. Спектакль «Действующие лица: две звезды современного балета — Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина». Главные героини постановки, как следует из названия, сами примы мирового балета.

Они впервые выступают на одной сцене, и сразу — в непривычном для себя амплуа. По идее постановщика, хореографа Алексея Кононова, этот спектакль — исповедь о профессии, времени, о самих героинях. От первого лица.

О новом художественном эксперименте — корреспондент Елена Норкунайте.

Ранее Пятый канал рассказывал о фестивале Дианы Вишневой «Контекст», прошедший на сценах Александринского и Мариинского театров Санкт-Петербурга.