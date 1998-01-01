Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Дональдом Трампом

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Лидер КНДР приехал на своем бронированном поезде в Донг-Данг и теперь направляется в Ханой.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Саммит США — КНДР в Сингапуре 33

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам, сообщает агентство Ренхап. Лидер КНДР приехал на бронированном спецпоезде на станцию Донг-Данг в провинции Лонг-Сон и теперь направится в столицу страны — Ханой.

Для проезда кортежа Ким Чен Ына власти Вьетнама перекрыли дорогу от Донг-Данга до Ханоя, дорогу проверили саперы и сотрудники службы безопасности. Всего главе КНДР предстоит преодолеть 170 километров — он отправится в дорогу на бронированном Mercedes S600 Pullman, за которым будет следовать бронированный лимузин Mercedes Maybach. Оба автомобиля также доставили во Вьетнам поездом.

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для участия в историческом событии — втором саммите КНДР — США, и, в частности, для встречи с американским лидером — Дональдом Трампом. До этого они встречались в 2018 году в Сингапуре, нынешние переговоры пройдут с 27-го по 28 февраля.

Ранее Пятый канал сообщал, что власти Республики Корея одобрили саммит США — КНДР.

Тема:
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