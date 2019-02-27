По прозвищу «Зверь»: Трамп будет ездить по Ханою на лимузине Cadillac One

Президент США Дональд Трамп во время визита во Вьетнам в рамках саммита США — КНДР будет передвигаться на своем лимузине Cadillac One по прозвищу «Зверь». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 уже доставил во вьетнамскую столицу Ханой два таких автомобиля.
Cadillac One весом в девять тонн оснащен передовыми системами безопасности:
На чем, в свою очередь, по Ханою будет передвигаться лидер КНДР Ким Чен Ын, неизвестно.
Ранее Пятый канал сообщал, что саммит США и КНДР запланирован на 27 и 28 февраля. Подробная повестка переговоров пока не раскрывается.