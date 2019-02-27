По прозвищу «Зверь»: Трамп будет ездить по Ханою на лимузине Cadillac One

, 10:43 Видео 10

Американский лидер прибудет во Вьетнам на следующей неделе в рамках саммита США — КНДР.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп во время визита во Вьетнам в рамках саммита США — КНДР будет передвигаться на своем лимузине Cadillac One по прозвищу «Зверь». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 уже доставил во вьетнамскую столицу Ханой два таких автомобиля.

Cadillac One весом в девять тонн оснащен передовыми системами безопасности: устройством для дымовой завесы, системой ночного видения, кислородным баллоном на случай химической атаки и оборудованием для переливания крови. Также машина способна выдержать взрыв противотанковой мины. Этот лимузин был разработан специально для Трампа к его инаугурации в январе 2017 года.

На чем, в свою очередь, по Ханою будет передвигаться лидер КНДР Ким Чен Ын, неизвестно.

Ранее Пятый канал сообщал, что саммит США и КНДР запланирован на 27 и 28 февраля. Подробная повестка переговоров пока не раскрывается.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

10:44
Первые кадры с места пожара в консерватории имени П. И. Чайковского в Москве
10:43
По прозвищу «Зверь»: Трамп будет ездить по Ханою на лимузине Cadillac One
10:26
Названа новая дата выхода фильма «Кинг-Конг против Годзиллы»
10:14
Здание консерватории имени П. И. Чайковского горит в Москве
10:08
Почему Вилли Токарева заставили побриться наголо и сбрить усы
9:51
Билан отыграл концерт в Петербурге с переломом ноги и отправился в больницу
9:39
Помпео рассказал, в каких странах Трамп собирается сменить власть
9:27
Депутат Бундестага: США — токсичная смесь, угрожающая безопасности Европы
9:15
Военный самолет США провел разведку над территорией РФ
8:58
Порошенко вновь пожаловался на нежелание Путина говорить с ним по телефону
8:43
В ХМАО тело ребенка, выпавшего из окна, несколько часов лежало на козырьке дома
8:28
Тигр напал на мужчину в тайге Приморья
8:13
Фото: Пятилетней дочери Кардашьян прифотошопили грудь
7:59
Пушков: Для Порошенко любой художник, переночевавший в Одессе — украинский
7:47
Стендап-комик Броди Стивенс умер в США
7:31
«Базарная баба!»: Ведущую «Давай поженимся» Розу Сябитову упрекнули в хамстве
7:15
«Безусый солдатик» — Игорь Николаев поделился фото с военной присяги
6:59
«Думали, что я выпиваю» — Успенская рассказала, как поборола тяжелый недуг
6:43
Ученые: гомосексуализм смертельно опасен для здоровья
6:30
«Как кактус на помойке»: Шнуров ответил на интервью Матильды и нападки Собчак

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Неспроста»: Приметы на кухне

В воскресенье, 24 февраля, в 12.05 Пятый канал представит новый выпуск проекта «Неспроста». Речь в нём пойдет о приметах на кухне.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

5-tv.ru

Реклама