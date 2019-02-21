Россия заблокировала в ОБСЕ рекомендацию по недопуску наблюдателей на выборы

Российская делегация на Парламентской ассамблее ОБСЕ не допустила принятия рекомендации, согласно которой страны могут отказывать в наблюдении за процессом выборов представителям других стран в случае конфликта интересов. Об этом сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Также Толстой обратил внимание на подозрительное совпадение: рекомендация возникла именно тогда, когда на приближающиеся президентские выборы допускать «посторонних» очень не хочет Украина.
Как пояснил представитель делегации от РФ, россиянам удалось добиться доработки содержавшего рекомендацию «Проекта руководящих принципов ПА ОБСЕ по наблюдениям за выборами». Однако в ОБСЕ по-прежнему считают, что Москве лучше не направлять своих наблюдателей на украинские выборы, чтобы не создавать предпосылок для провокаций — Киев уже принял закон, официально запрещающий присутствовать на избирательном процессе наблюдателям из России.