Россия заблокировала в ОБСЕ рекомендацию по недопуску наблюдателей на выборы

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Российской делегации удалось отклонить принятие пункта, фактически разрешающего странам самим решать, чьи представители будут наблюдать за выборами.

Фото: www.globallookpress.com

Российская делегация на Парламентской ассамблее ОБСЕ не допустила принятия рекомендации, согласно которой страны могут отказывать в наблюдении за процессом выборов представителям других стран в случае конфликта интересов. Об этом сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

— Считаем, что принцип, когда наблюдаемый определяет годность или негодность наблюдателя, не отвечает интересам независимого исследования демократичности процедуры выборов, — цитирует политика РИА Новости.

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Также Толстой обратил внимание на подозрительное совпадение: рекомендация возникла именно тогда, когда на приближающиеся президентские выборы допускать «посторонних» очень не хочет Украина.

— И еще одно: как-то по странному стечению обстоятельств, как раз в связи с нежеланием Украины исполнять обязательства ОБСЕ по наблюдению за выборами, именно в этих правилах появляется пункт, по которому страна, имеющая тот или иной конфликт, может отказать в участии наблюдателям, — прокомментировал депутат.

Как пояснил представитель делегации от РФ, россиянам удалось добиться доработки содержавшего рекомендацию «Проекта руководящих принципов ПА ОБСЕ по наблюдениям за выборами». Однако в ОБСЕ по-прежнему считают, что Москве лучше не направлять своих наблюдателей на украинские выборы, чтобы не создавать предпосылок для провокаций — Киев уже принял закон, официально запрещающий присутствовать на избирательном процессе наблюдателям из России.

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