Российские зрители устроили протест против актера Марата Башарова

Российские зрители отказываются покупать билеты на спектакль «День сюрпризов» с участием актера Марата Башарова после того, как он избил супругу Елизавету. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Отмечается, что из-за слишком низких кассовых продаж продюсеры «Дня сюрпризов» решили прервать сотрудничество с актером и пригласить на его роль Сергея Астахова. Сам спектакль таже планируется переименовать.

Ранее Пятый канал сообщал, что Башаров напал на свою третью жену в конце 2018 года. Между супругами произошел конфликт, и в какой-то момент Елизавета решила убежать от актера, однако он догнал ее в лифте и ударил. В результате у женщины диагностировали перелом носа. Сейчас она подает на развод.