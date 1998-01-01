Отказ от «безнала» — мошенничество или технические неполадки

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С помощью отказа принимать карты, рестораторы экономят деньги и уходят от налогов.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

В ресторанах и кафе можно встретить ситуацию, когда клиентам отказывают в безналичном расчете, ссылаясь на неисправность техники. Телеканал «360» выяснил, каким образом это позволяет рестораторам экономить деньги и уходить от налогов.

Корреспондент канала решил провести «очную ставку» и проверить рестораны, на которые люди жалуются в сети. Работники «Кофемании» на Кутузовском проспекте Москвы отказались принимать карту, сославшись на отсутствие терминала, а в кафе на Баррикадной вовсе не смогли объяснить почему нельзя расплатиться «безналом».

Один из вариантов экономии при оплате наличными — использование так называемого пречека, вместо обыкновенного чека. В пречеке отсутствуют обязательные QR-код и реквизиты фискальной памяти, но оплатить его можно только наличными. Ресторан приносит клиенту пречек вместо чека, и его оплата становится «невидимой» для Налоговой службы. Однако, невыдача настоящего, фискального чека — нарушение закона.

Второй аспект — высокая стоимость эквайринга, за который ресторатор должен заплатить около 5% с каждой продажи по «безналу». В итоге, отказывая клиентам в оплате картой, можно положить себе в карман приличную дополнительную сумму.

Согласно закону «О защите прав потребителей», любая точка торговли с оборотом больше чем 40 миллионов рублей в год обязана иметь терминалы для оплаты картой. В противном случае заведению или магазину грозит штраф.

Ранее Пятый канал в своем сюжете рассказывал, как предприниматели призывают клиентов пользоваться наличными вместо банковских карт.

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