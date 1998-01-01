Непобедимый боец UFC усомнился в шарообразности Земли

Не знающий поражений в ММА бразильский боец Крон Грейси завил в эфире телеканала ESPN, что Земля может быть плоской.

Спортсмен отметил, что никто не может с уверенностью говорить о шарообразной форме нашей планеты, пока сам не убедится в обратном. Кроме того, 30-летний боец выразил сомнения в том, что Земля вращается вокруг собственной оси. Заявление Грейси о плоской планете впервые прозвучало на телевидении, ранее бразилец высказывался на этот счет в YouTube-шоу тренера по боевым искусствам Эдди Браво.

Ранее Пятый канал публиковал фрагменты боя в южнокорейском аналоге UFC, в котором бразильский боец в невероятном стиле одолел противника.