Непобедимый боец UFC усомнился в шарообразности Земли

, 19:15 21

Бразилец Крон Грейси в эфире американского телеканала заявил, что верит в плоскую природу нашей планеты.

Фото: Youtube @UFC Russia

Не знающий поражений в ММА бразильский боец Крон Грейси завил в эфире телеканала ESPN, что Земля может быть плоской.

Спортсмен отметил, что никто не может с уверенностью говорить о шарообразной форме нашей планеты, пока сам не убедится в обратном. Кроме того, 30-летний боец выразил сомнения в том, что Земля вращается вокруг собственной оси. Заявление Грейси о плоской планете впервые прозвучало на телевидении, ранее бразилец высказывался на этот счет в YouTube-шоу тренера по боевым искусствам Эдди Браво.

Ранее Пятый канал публиковал фрагменты боя в южнокорейском аналоге UFC, в котором бразильский боец в невероятном стиле одолел противника.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

19:44
«Сама себя не узнаю»: Анна Семенович сменила имидж — фото
19:24
Грачевский обратился к врачам после падения на даче
19:15
Непобедимый боец UFC усомнился в шарообразности Земли
19:06
В Германии школьников учат пить пиво на специальном уроке — родители протестуют
18:59
По следам группы Дятлова — туристы из УФУ отправились в экстремальный поход
18:54
Офицер ФСБ приговорен к 22 годам тюрьмы по делу о госизмене — видео
18:50
Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти поэта Глеба Горбовского
18:44
Британский дипломат опроверг слухи о смерти Скрипалей
18:37
ВВС Индии разбомбили базу террористов в Пакистане
18:30
Идов о последнем альбоме Face: «Слушать практически невозможно»
18:21
У Павла Грудинина отобрали мандат депутата
18:09
Ситуацию с религиозным конфликтом на Украине в РПЦ признали критической
18:01
Видео: Автобус с детьми попал в ДТП в Казахстане — погибли трое взрослых
17:57
Отказ от «безнала» — мошенничество или технические неполадки
17:48
Видео из петербургской школы, где якобы установили камеры в туалетах
17:43
В Приморье сообщили о попадании метеорита в российский корабль — ученые сомневаются
17:26
Жительница Барнаула добилась сноса спортивной площадки. Ее раздражал стук мяча
17:24
Видео: бизнес-джет Gulfstream эвакуируют с ВПП в Шереметьево
17:19
Видео: Огромный российский триколор развернули на льду Байкала
17:10
Герман Греф: «Мы теряли миллиарды рублей из-за искусственного интеллекта»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

«Грязь!» Нурмагомедов раскритиковал спектакль с откровенной сценой в Махачкале

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама