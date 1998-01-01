Видео: Бразильский боец в акробатическом стиле разгромил корейца

, 16:05 Видео 31

Южнокорейский аналог UFC порадовал поклонников зрелищным боем.

Фото, видео: YouTube / ROAD FIGHTING CHAMPIONSHIP

Азиатский чемпионат по смешанным единоборствам Road FC отметился зрелищным поединком между бразильцем Микелем Перейрой и южнокорейском бойцом Ким Дай Сунгом.

В октагоне сошлись бойцы с абсолютно разными антропометрическими данными. 25-лений Перейра заметно превосходил противника в росте и физической форме, у корейца же, напротив, был замечен лишний вес. С первых секунд первого раунда бразилец обрушил на соперника шквал ударов, а когда Дай Сунг оказался на настиле, попытался нокаутировать его, исполнив обратное сально. Азиатский боец каким-то чудом увернулся от страшного удара в голову. Несмотря на колоссальную разницу в классе между бойцами, победа досталась Перейре только во втором раунде техническим нокаутом.

Ранее Пятый канал рассказывал о первом для Санкт-Петербурга турнире UFC.

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