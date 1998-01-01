«Новатэк» запустит к 2022 году первую линию завода СПГ в Ленобласти

Китай крайне заинтересован в импорте российского сжиженного природного газа. Наши производители этого экологически чистого топлива тоже планируют со временем вступить в борьбу за рынки Азии и конкретно Китая, но для этого необходимо увеличить объемы производства СПГ. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон во вторник, 26 февраля, докладывал президенту о новых проектах. В апреле запускают первую линию завода в Ленинградской области — на 600 тысяч тонн. Есть и более амбициозные планы.

— Главное, мы приступили к реализации второго проекта «Арктик СПГ–2», производительность уже 19,8 миллиона тонн. Большое общение у нас с нашими промышленными предприятиями, предполагается более одного триллиона рублей заказов на российских предприятиях, — заявил на встрече с главой государства председатель правления компании «Новатэк», Леонид Михельсон

— Это с 2022 годы вы планируете запустить? — уточнил президент.

— Да, — уверенно прозвучало в ответ.

Грузопоток Северного морского пути планируют увеличить до 80 миллионов тонн. Причем, больше половины этого объема как раз осуществит «Новатэк» — до 46 миллион тонн СПГ будут перевозить. Компания построит дополнительные перегрузочные центры в Мурманской области и на Камчатке. В реализации всех проектов собираются задействовать сотни предприятий по всей России и создать более 80 тысяч рабочих мест.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что прямые поставки «голубого топлива» из России в Китай могут помочь Поднебесной в противостоянии с США.