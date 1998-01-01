«Второй перевал Дятлова»: Как погибли туристы в горах Кольского полуострова

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История смерти студентов из Куйбышева в Мурманской области во многом схожа с гибелью группы Дятлова.

Фото: RT

Десять студентов из Куйбышева погибли при невыясненных обстоятельствах во время лыжного похода в горах Кольского полуострова в январе 1973 года. Официальной причиной смерти членов туристической группы названо переохлаждение. Родственники и друзья погибших склонны считать, что реальные обстоятельства ЧП от них скрывали, а уголовное дело было засекречено, сообщает RT.

Через 50 лет после трагедии двоюродный брат одного из погибших Виктор Ворошилов начал собственное расследование. По его мнению, история гибели студентов куйбышевского авиационного института во многом схожа с трагедией группы Дятлова.

— О том, что брат погиб, я знал с раннего детства, хотя в 1973-м мне было всего два года. Говорили, что замерз в горах. Но на все вопросы, которые позднее я задавал родственникам, как такое могло случиться с опытными походниками, вразумительных ответов я не получал. Теперь решил все сам выяснить, пусть и столько лет прошло уже. В январе этого года я побывал на месте трагедии. Это было очень сложно и даже опасно. Я посмотрел на погоду, как она меняется. Проверил, можно ли ходить там по снегу без лыж. Сверил GPS-координаты, — рассказал Виктор Ворошилов.

В ходе экспедиции родственнику погибшего удалось разыскать человека, который одним из последних видел группу и предупредил студентов о штормовом предупреждении. Местный метеоролог Табрис Шарафиев, знавший погибших, считает, что туристы погибли из-за урагана.

— Я не понаслышке знаю, что такое сильный ветер, который даже здание с места может сорвать, не то что человека. А в горной местности такое часто бывает — беспорядочные течения, мощная конвекция. В тот день объявили шторм, ожидалось падение температуры на 20 градусов — и был запрет на нахождение в горах, а они забрались на плато, — вспоминает Шарафиев.

Синоптик полагает, что несмотря на опыт, студенты недооценили риски, связанные с непогодой.

Ранее Пятый канал сообщал, что туристы из УФУ отправились в экстремальный поход. Часть маршрута пройдет по местам, по которым шли участники группы Дятлова, погибшие на горе Холатчахль в 1959 году при невыясненных обстоятельствах.

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