Группа туристов планирует отправиться в лыжный поход на Северный Урал. Маршрут похода от плато Маньпупынер до перевала Дятлова составляет 140 км и соответствует второй категории сложности. В состав группы входят студенты Уральского федерального университета (УФУ), а также из Москвы, Пензы и Новосибирска.

Часть маршрута группа пройдет по местам, по которым шли участники группы Дятлова, погибшие на горе Холатчахль в 1959 году при невыясненных обстоятельствах.

— Сейчас модно заезжать на перевал Дятлова на снегоходах, а на Пупы (хребет Манпупынер) прилетать на вертолете. У нас будет настоящий туризм: лыжи, палатка с печкой и очень долгий и трудный путь. Зато все по-честному, — заявил URA.RU руководитель похода Олег Митрясов.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности: маршрут зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии, движение тургруппы будет контролироваться клубом туристов Екатеринбурга и спасателями МЧС.

Для связи с внешним миром и ориентации на местности, кроме карты и компасов, у туристов есть спутниковый телефон и несколько GPS-навигаторов. Предусмотрены аварийные варианты схода с маршрута. В составе тургруппы есть профессиональный медик.

Старт похода намечен на 27 февраля. Группа планирует вернуться в Екатеринбург 10 марта.

Перевал Дятлова получил свое название после трагических событий 60-летней давности. В начале февраля 1959 года группа туристов из Свердловска (так тогда назывался Екатеринбург — прим.ред.) в составе девяти человек под руководством Игоря Дятлова во время ночевки внезапно покинула палатку и погибла на горе Холатчахль, недалеко от перевала теперь носящего его имя.

Ранее Пятый канал рассказывал о версиях, которые могли привести к гибели группы Дятлова.