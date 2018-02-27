Невыносимую боль причиняет новая бесконтактная разработка Китая

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Принцип работы нового оружия основывается на микроволнах.

Фото: www.globallookpress.com

Ученые Китая создали инновационное оружие: оно не может убить, но причиняет невыносимую боль выбранной цели. О пугающей разработке сообщило издание Global Times.

Известно, что созданием оружия занимались специалисты Пекинского института радиоизмерений и Китайской корпорации по аэрокосмической науке и промышленности. Разработка получила название «Система микроволнового сдерживания».

Как следует из названия, основной принцип действия инновационного оружия — воздействие микроволнами на нервную систему человека. Радары, созданные китайскими учеными, способны работать как в режиме массового поражения, так и бить избирательно по конкретной цели.

Ранее пятый канал рассказывал о том, что полиция Китая обвинила бодибилдершу в распространении порнографии из-за фото в бикини для выступлений.

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