В Калининграде каждый желающий может овладеть языком жестов

, 11:02 Эфирная новость 2

Клуб, где говорят руками, открыла местная общественная организация «Капли звуков».

Фото, видео: Пятый канал

В Калининграде каждый желающий может овладеть языком жестов. Клуб, где говорят руками, открыла общественная организация «Капли звуков», в которую входят семьи со слабослышащими и глухими детьми.

Идея возникла после того, как выяснилось, что многие родители не знают азбуку жестов, и поэтому общение с детьми сильно затруднено. Средства на открытие курсов собрали жители всего региона. Поддержали инициативу и местные власти.

— У нас общество равных возможностей. И это право на равные возможности должно быть реализовано. Мы будем расширять коммуникацию между детьми с ограниченным слухом, вообще с людьми с ограниченным слухом, и с нормальными людьми. Это все равно, что знать два языка, — рассказывает заместитель Председателя Правительства Калининградской области Илья Баринов.

В «Разговорном клубе жестового языка» всего за несколько дней набрали 2 группы. Это родители глухих детей, студенты-логопеды, переводчики и волонтеры.

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