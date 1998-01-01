В Калининграде каждый желающий может овладеть языком жестов. Клуб, где говорят руками, открыла общественная организация «Капли звуков», в которую входят семьи со слабослышащими и глухими детьми.

Идея возникла после того, как выяснилось, что многие родители не знают азбуку жестов, и поэтому общение с детьми сильно затруднено. Средства на открытие курсов собрали жители всего региона. Поддержали инициативу и местные власти.

— У нас общество равных возможностей. И это право на равные возможности должно быть реализовано. Мы будем расширять коммуникацию между детьми с ограниченным слухом, вообще с людьми с ограниченным слухом, и с нормальными людьми. Это все равно, что знать два языка, — рассказывает заместитель Председателя Правительства Калининградской области Илья Баринов.

В «Разговорном клубе жестового языка» всего за несколько дней набрали 2 группы. Это родители глухих детей, студенты-логопеды, переводчики и волонтеры.