Видео: Алтайский школьник изобрел устройство вместо собаки-поводыря

, 9:06 Эфирная новость 41

Юный изобретатель назвал свое устройство умной тростью.

Фото, видео: blind fields / Flickr.com, Пятый канал

Алтайский школьник изобрел устройство, которое может заменить незрячему человеку собаку-поводыря. Десятиклассник из Барнаула назвал его умной тростью. Она передает сигнал о препятствиях на пути на специальный браслет.

— Принцип работы основан на технологии беспроводной передачи информации. Трость передает значение на телефон, телефон передает значение на браслет, а браслет в зависимости от расстояния создает последовательность вибраций с помощью семи вибромоторов, — говорит юный изобретатель Константин Биковец.

Свои наработки школьник показал на конкурсе в Москве Но конкуренция была слишком высокой, и в тройку лидеров Константин Биковец не вошел. И решил усовершенствовать устройство, чтобы ее можно было выпускать серийно и не дорого. Стоить трость должна, по планам юного изобретателя, не больше шести тысяч рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что слепую собаку вытащили из котлована с ледяной водой.

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