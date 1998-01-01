Видео: Алтайский школьник изобрел устройство вместо собаки-поводыря

Алтайский школьник изобрел устройство, которое может заменить незрячему человеку собаку-поводыря. Десятиклассник из Барнаула назвал его умной тростью. Она передает сигнал о препятствиях на пути на специальный браслет.

— Принцип работы основан на технологии беспроводной передачи информации. Трость передает значение на телефон, телефон передает значение на браслет, а браслет в зависимости от расстояния создает последовательность вибраций с помощью семи вибромоторов, — говорит юный изобретатель Константин Биковец.

Свои наработки школьник показал на конкурсе в Москве Но конкуренция была слишком высокой, и в тройку лидеров Константин Биковец не вошел. И решил усовершенствовать устройство, чтобы ее можно было выпускать серийно и не дорого. Стоить трость должна, по планам юного изобретателя, не больше шести тысяч рублей.

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