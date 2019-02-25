Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова рассказала об операции

Известная российская певица Ольга Орлова, известная по группе «Блестящие» и передаче «Дом-2» рассказала в своем Instagram, что решилась на сложную операцию. Правда, на врачебный стол ложится не сама Орлова, а ее питомец — собака Луфи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 25 Фев 2019 в 2:37 PST

— Оставила своего пугливого волчонка на операции по стерилизации. Буду с волнением ждать окончания, — написала ведущая под публикацией 26 февраля.

По ее словам, Луфи очень пуглива и Орловой пришлось уговорить врачей, чтобы она присутствовала на операции до того момента, когда питомец уйдет в наркоз. Впрочем, операция прошла хорошо и уже через несколько часов ведущая выложила видео с Луфи, отходящей от операции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 25 Фев 2019 в 6:23 PST

— Оленька! Ты большая молодец! Сколько в тебе любви к животным? Не передать, люблю тебя!

— Оленька вы человек с большим сердцем, — отреагировали на видео подписчики.

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