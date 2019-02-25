Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова рассказала об операции

Известная российская певица Ольга Орлова, известная по группе «Блестящие» и передаче «Дом-2» рассказала в своем Instagram, что решилась на сложную операцию. Правда, на врачебный стол ложится не сама Орлова, а ее питомец — собака Луфи.
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По ее словам, Луфи очень пуглива и Орловой пришлось уговорить врачей, чтобы она присутствовала на операции до того момента, когда питомец уйдет в наркоз. Впрочем, операция прошла хорошо и уже через несколько часов ведущая выложила видео с Луфи, отходящей от операции.
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— Оленька! Ты большая молодец! Сколько в тебе любви к животным? Не передать, люблю тебя!
— Оленька вы человек с большим сердцем, — отреагировали на видео подписчики.
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