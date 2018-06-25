Самое милое видео: Как живут 18 одновременно рожденных щенков

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Невероятно большое потомство дала самка кане-корсо в поселке под Воронежем.

Фото, видео: YouTube @МОЁ! Online | Все новости Воронежа

Необычное событие произошло в поселке Рамонь под Воронежем — собака родила сразу 19 щенков. Такой большой помет — явление настолько редкое, что подобные случаи за последнее десятилетие во всем мире регистрировались всего несколько раз.

Стать супермногодетной мамой посчастливилось собаке Кире породы кане-корсо. Хозяева новоявленных щенячьих яслей — Альберт и Наталья Мухомедеевы рассказывают, что роды начались в Крещенскую ночь — с 18 на 19 января.

— Пришла с работы — а у нас тут Кира приносит детишек! Ну, один, два, три, четыре… и так и понеслось до 19 штучек. Это было в Крещенскую ночь, я даже не успела воды крещенской набрать. Всю ночь — до пяти утра, — цитирует издание «Мое Online».

К сожалению, при таком большом количестве щенков потеря потомства неизбежна — сейчас малюток осталось 18. Однако все они уже достаточно окрепли, их здоровью ничего не угрожает. Хотя поначалу, признаются Мухомедеевы, было тяжело — Кире не хватала молока на такую ораву, приходилось кормить малышей из бутылочки каждые два часа. Теперь подросшие щенки кушают самостоятельно — из длинной вереницы мисок с молоком.

Примечательно, что для четвероногой мамы это были первые роды — обычно после первой вязки самки кане-корсо приносят 2-3 детенышей. Однако Кира не только превзошла ожидания ветеринара и заводчиков, но и, возможно, установила мировой рекорд — документально такого большого помета у самок ее породы не зарегистрировано.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Китае ждут не менее знаменательного появления на свет — в марте 2019 года должен родиться первый клонированный котенок.

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