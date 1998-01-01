Росстат назвал главную причину женской смертности в России

Росстат проанализировал причины женской смертности в России и выяснил главные источники опасности для жизни прекрасной половины страны. На первом месте оказались онкологические заболевания — от различных форм рака в 2017 году умерли 19,6 тысяч женщин в возрасте от 16 до 54 лет.

Вторыми идут заболевания системы кровообращения, в том числе — сердца, от них в 2017-м скончались 18,9 тысяч женщин. На третьем месте — внешние причины: несчастные случаи, ДТП, насилие и прочие, — они унесли 15,8 тысяч женских жизней. Данные Росстата приводит RT.

От трех основных причин в позапрошлом году скончались 54,3 тысячи трудоспособных женщин России — это две трети от общего количества смертей (82,6 тысяч). Кроме онкологии, болезней сердца и внешних причин в шестерке опасных факторов — болезни пищеварительной системы, инфекции и паразиты.

Ранее Пятый канал рассказывал об основной причине мужской смертности в России.