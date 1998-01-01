Стала известна основная причина смерти мужчин в России

Основная причина смерти мужчин в России — болезни системы кровообращения. В частности, к ним относят инсульт и инфаркт миокарда. От этих заболеваний в 2017 году скончались 102 тысячи мужчин в возрасте от 16 до 29 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Более 86 тысяч человек умерли от внешних причин: ДТП, нападения, несчастные случаи. На третьем месте — смертность от новообразований (42 тысячи человек).

Среди других причин: болезни органов пищеварения, инфекционные и паразитарные заболевания и болезни органов дыхания.

Всего в России в 2017 году скончались более 317 тысяч мужчин трудоспособного возраста.

Ранее Пятый канал сообщал, что число жителей России снизилось впервые за десять лет и составило 146,794 миллиона человек.