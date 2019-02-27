Видео: в Минобрнауки предложили узаконить дистанционное образование

В Министерстве науки и высшего образования (Минобрнауки) предложили узаконить самообразование россиян. Как специалисты рассказали «Известиям», инициатива позволит снизить расходы на повышение квалификации.

Способ подтверждения полученных знаний разработают уже в текущем году. В первую очередь планируется ввести зачет отдельных курсов, а в дальнейшем можно будет дистанционно получить даже высшее образование.

Правда, ряд экспертов к инициативе отнеслись скептически. По их мнению, объективно оценить уровень знаний преподаватель может только при личном общении.

В настоящее время самостоятельно осваивать можно лишь предметы школьной программы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в слушатели школы кино и телвидения «Индустрия» с помощью дистанционного обучения смогут принимать участие в работе над российским проектами компании Disney.