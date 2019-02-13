Видео: Киркоров пришел в восторг от вида замерзшего Байкала

Филипп Киркоров рассказал о впечатлениях, которые он испытывает при виде Байкала. Эмоциями артист поделился со своими подписчиками в Instagram. Артист выложил ролик со своего концерта в Иркутске, на котором также запечатлел подготовку к концерта и зрелище, которое буквально поразило его сердце.

— Сибирь и море впечатлений. Поездка на озеро Байкал и невевроятное ощущение восьмого чуда света… Вечером состоялась встреча с любимым зрителем в многотысечном Дворце спорта «Труд», но Байкал… Байкал в сердце навсегда! — написал восхищенный артист.

Стоит отметить, что аналогичные ролики Филипп публикует после выступления в каждом из городов. Однако обычно видео начинается с выхода Киркорова на перрон из пассажирского поезда или с видов города, в котором певец дает концерт. Затем в кадре появляется концертный зал за некоторое время до начала шоу — перед сценой стоят манекены с костюмами, суетятся помощники Филиппа. Продолжают видеоряд фрагменты концертной программы.

Ранее Пятый канал рассказывал о номере российского конкурсанта на «Евровидении-2019», над создание которого работал Филипп Киркоров.