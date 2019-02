Видео: Киркоров пришел в восторг от вида замерзшего Байкала

View this post on Instagram

Театр начинается с вешалки, а гастрольная жизнь Артиста и знакомство с городом начинается обычно с Вокзала, куда в очередной раз прибыл мой «эксклюзивный супервагон»🚂🚞 и с места проживания🏢! В этот раз в ЕКАТЕРИНБУРГЕ нам очень повезло. Нашему коллективу выпала честь проживать в особом месте- оно называется — «РЕЗИДЕНЦИЯ», и располагается оно в уникальном месте построенном совсем недавно в ЕКБ- ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЦЕНТР БОРИСА ЕЛЬЦИНА—«ЕЛЬЦИН ЦЕНТР», и название моих апартаментов «Я» — не случайность)), каждый номер нумирован буквой из слова «РЕЗИДЕНЦИЯ», по вполне понятным причинам мне досталась именно эта буква! 😜 Ну а что касается самого Премьерного Шоу «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ» by @franco.dragone в легендарном концертном зале «КОСМОС», который я уже посещаю без малого ежегодно 30 лет подряд- то эти видео кадры, снятые нашим замечательным оператором Антоном @phot.on, говорят сами за себя! Спасибо, ЕКАТЕРИНБУРГ, а мы двинулись в ЧЕЛЯБИНСК, и уже завтра представим нашим дорогим зрителям Премьеру нашего НОВОГО ШОУ!!! 🕺🏻🎼✌️ #ельцинцентр #екатеринбург #премьера #филиппкиркоров #цветнастроениясиний #цветнастроениячерный Look by @juun_j