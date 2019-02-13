Видео: Киркоров пришел в восторг от вида замерзшего Байкала

Филипп Киркоров рассказал о впечатлениях, которые он испытывает при виде Байкала. Эмоциями артист поделился со своими подписчиками в Instagram. Артист выложил ролик со своего концерта в Иркутске, на котором также запечатлел подготовку к концерта и зрелище, которое буквально поразило его сердце.
— Сибирь и море впечатлений. Поездка на озеро Байкал и невевроятное ощущение восьмого чуда света… Вечером состоялась встреча с любимым зрителем в многотысечном Дворце спорта «Труд», но Байкал… Байкал в сердце навсегда! — написал восхищенный артист.
Стоит отметить, что аналогичные ролики Филипп публикует после выступления в каждом из городов. Однако обычно видео начинается с выхода Киркорова на перрон из пассажирского поезда или с видов города, в котором певец дает концерт. Затем в кадре появляется концертный зал за некоторое время до начала шоу — перед сценой стоят манекены с костюмами, суетятся помощники Филиппа. Продолжают видеоряд фрагменты концертной программы.
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Театр начинается с вешалки, а гастрольная жизнь Артиста и знакомство с городом начинается обычно с Вокзала, куда в очередной раз прибыл мой «эксклюзивный супервагон»🚂🚞 и с места проживания🏢! В этот раз в ЕКАТЕРИНБУРГЕ нам очень повезло. Нашему коллективу выпала честь проживать в особом месте- оно называется — «РЕЗИДЕНЦИЯ», и располагается оно в уникальном месте построенном совсем недавно в ЕКБ- ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЦЕНТР БОРИСА ЕЛЬЦИНА—«ЕЛЬЦИН ЦЕНТР», и название моих апартаментов «Я» — не случайность)), каждый номер нумирован буквой из слова «РЕЗИДЕНЦИЯ», по вполне понятным причинам мне досталась именно эта буква! 😜 Ну а что касается самого Премьерного Шоу «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ» by @franco.dragone в легендарном концертном зале «КОСМОС», который я уже посещаю без малого ежегодно 30 лет подряд- то эти видео кадры, снятые нашим замечательным оператором Антоном @phot.on, говорят сами за себя! Спасибо, ЕКАТЕРИНБУРГ, а мы двинулись в ЧЕЛЯБИНСК, и уже завтра представим нашим дорогим зрителям Премьеру нашего НОВОГО ШОУ!!! 🕺🏻🎼✌️ #ельцинцентр #екатеринбург #премьера #филиппкиркоров #цветнастроениясиний #цветнастроениячерный Look by @juun_j
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Мы снова на маршруте и вот ОМСК! Не верится, что впервые я приехал в этот город с гастролями ровно 30 лет назад и выступал уже тогда, 10 дней подряд❗️🙈🔥вот такие были весёлые времена. Но ценность в том, что за эти 30 лет, у вас, дорогие мои зрители, не пропало желание приходить на мои концерты и вчера я, в очередной раз, был счастлив видеть вас и слышать ваши аплодисменты на моей НОВОЙ ПРОГРАММЕ, на моей ПРЕМЬЕРЕ «#ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ» by @franco.dragone… Это было вчера, а сегодня, мы уже садимся в поезд и держим путь на БАРНАУЛ! Вы нас ждёте? 😜
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Ещё вчера, ЧИТА -26.02.19-ПРЕМЬЕРА Шоу «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ» by @franco.dragone, в ЗАБАЙКАЛЬЕ, а уже сегодня однодневный визит в Москву на очень важную съёмку посвящённую ЮБИЛЕЮ любимой ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ ПОЁТ @alla_orfey, завтра мы возвращаемся обратно на Дальний Восток и уже 1–2 марта мы выступаем с премьерой В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ, а пока.....😜🎼👩🦰
Ранее Пятый канал рассказывал о номере российского конкурсанта на «Евровидении-2019», над создание которого работал Филипп Киркоров.