«У всех свои слезы и гордость»: как российские звезды поздравили страну с 9 Мая

SHAMAN поздравил всех с Днем Победы песней «За тех»

Вся страна 9 мая отмечает День Победы — священный праздник, не оставляющий равнодушными никого. Пожалуй, нет ни одной российской семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. В этот день все желают друг другу добра, счастья и, самое главное, мирного неба над головой.

Наши звезды тоже не остались в стороне и трогательно поздравили всех причастных к нашей общей Победе с праздником.

Филипп Киркоров

Народный артист РФ Филипп Киркоров опубликовал свое послание в соцсетях.

«От всей души поздравляю вас с великим праздником — с Днем Победы! 9 Мая — это не просто дата в календаре. Это один из самых важных, самых памятных и по-настоящему святых дней для нашей семьи, для семьи Киркоровых», — написал король российской поп-эстрады.

Киркоров признался, что в его семье все росли на историях о мужестве, чести и любви к своей стране. Подобные рассказы и герои есть у каждой семьи, которая бережно хранит воспоминания о тех непростых временах. У всех есть «свои слезы и своя гордость».

«Именно поэтому этот праздник всегда объединяет поколения, напоминая нам о цене мира и человеческой жизни», — сказал артист.

Семья Киркорова с благодарностью вспоминает всех, кто прошел через войну и боролся против нацизма. Ведь эти люди подарили нам будущее.

«Их подвиг — вне времени. Это сила, которую невозможно забыть», — добавил Киркоров.

Артист призвал всех беречь своих близких и пожелал мира, тепла и уважения друг к другу в каждый дом.

Любовь Успенская

Королева шансона Любовь Успенская также поздравила всех в личном блоге.

«Дорогие россияне, друзья, мы живем в великой стране с героической историей и 9 Мая — особенный праздник!» — написала певица.

Артистка призвала хранить память о тех, кто подарил нам будущее и возможность отпраздновать этот праздник. Также Успенская надеется, что в скором времени страну ждет еще одна, не менее значимая победа.

«Я верю, что скоро, в календаре у нас появится еще одна дата, еще одной победы! С праздником, дорогие!» — написала артистка в послании.

Максим Фадеев

Заслуженный деятель искусств России, продюсер Максим Фадеев поздравил всех с 9 Мая и решил вспомнить свою семью. Он поделился в соцсетях, что не так давно узнал несколько важных фактов о своих родственниках.

Например, продюсер узнал, что его любимая бабушка по маминой линии по имени Варвара была родом из Мордовии, работала там в театре актрисой и училась пению у известной певицы и актрисы Клавдии Шульженко.

Также Фадеев рассказал о ее родном брате по имени Иван Петрович Стенькин, который за свою жизнь прошел через несколько войн. Он был удостоен Ордена Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За оборону Советского Заполярья». Фадеев был потрясен, когда увидел его фото — ведь он был невероятно похож на его бабушку.

«Теперь я с огромной гордостью понимаю, что в моей семье был такой человек. Мой двоюродный дед. Герой, о котором я должен знать, помнить и рассказывать дальше. Память — это не один день в году. Это пожизненная вахта», — сказал заслуженный деятель искусств.

Продюсер выразил благодарность всем, кто прошел через эту страшную войну.

Дмитрий Маликов

Народный артист России Дмитрий Маликов опубликовал свое обращение в соцсетях вместе с семейной историей.

«Этот великий праздник по-прежнему отдается болью в сердце каждого. Спасибо нашим героям за Победу!» — написал он.

В своем послании певец вспомнил о своем дедушке Федоре Михайловиче Маликове, который был командиром танка.

«В 1943 году в боях за деревню Степановка немцы подбили его машину. Танк стал гореть, огонь все ближе подбирался к боекомплекту, выжили только он и его наводчик. Нужно было выбираться, дед не растерялся, вытащил своего товарища, потом с риском для жизни вернулся в горящую машину за важными документами и доставил их в штаб», — отметил певец.

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова призналась, что 9 Мая для нее всегда был очень особенным днем.

«С детства помню это чувство… Весь город замирает, звучат песни военных лет, люди несут цветы, вспоминают своих родных и говорят о них с такой теплотой, что невозможно остаться равнодушной», — написала она в личном блоге.

Артистка призвала всех не забывать никогда об этом дне и о тех, кто защищал страну во время Великой Отечественной войны.

«С праздником Великой Победы. Никто не забыт, ничто не забыто», — написала Бузова

Татьяна Навка

Прославленная российская фигуристка Татьяна Навка пожелала всем мира, здоровья и добра.

«С Днем Победы!» — написала она.

Спортсменка также призвала сохранять в сердце память о подвиге наших великих предков, чтобы никто не забывал, что самое главное — это мир.

Каждый год Навка с гордостью рассказывает детям о своем дедушке — Петре Петровиче Навке, которого она называет «потрясающим человеком».

«Горжусь. Люблю и помню», — написала фигуристка.

SHAMAN

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) поздравил всех с Днем Победы, проникновенно спев песню «За тех». Свое выступление он выложил в личном блоге.

«За тех, кто веры не терял и жизнь свою отдал. Мы встанем всей страной, одно за тех, кто шел в последний бой. Отдал святую кровь за правду и любовь», — поется в песне.

