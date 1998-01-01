Видео: Кошка проехала более ста километров под капотом и осталась жива

В Кемерово мужчина приехал в автосервис и обнаружил неожиданную деталь под капотом — всю дорогу от Юрги до областного центра с ним на двигателе проехала белая кошка. Питомца обнаружили механики, после чего освободили лапу кошки, зажатую ремнем и забрали перепуганное животное себе. Спасенная кошка даже получила звучное прозвище — Тая из Хендая.

От экстремальной поездки у Таи сломалась лапка — вдобавок к этому в рану попало масло и возник риск для жизни питомца. Сотрудники СТО собрали денег на лечение и, к счастью, питомица пошла на поправку.

Автослесарь Виталий Денисов рассказал, что бездомные животные иногда забираются в машины чтобы погреться, и ложатся возле самого теплого места — двигателя. Из-за громко работающего движка и аэродинамических шумов водитель мог легко не заметить мяуканья из-под капота.

Ранее Пятый канал рассказывал о трауре кошки Шупетт по скончавшемуся Лагерфельду.