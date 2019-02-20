Фото: Наследница Лагерфельда кошка Шупетт «в трауре» по умершему хозяину

Кошка Лагерфельда по прозвищу Шупетт «выложила» в Instagram траурное фото, посвященное умершему 19 февраля кутюрье. На нем питомица модельера скрыта под черной вуалью, а в подписи значатся слова благодарности всем соболезнующим.

— С некогда холодным, но теперь разбитым сердцем я впала в траур. Я молюсь за то, чтобы ваши теплые слова и пожелания помогли мне шагнуть в будущее без Папочки (Карла Лагерфельда — прим. ред.) в качестве самостоятельной женщины, — «заявляет» Шупетт.

Знаменитый модельер Карл Лагерфельд скончался 19 февраля в возрасте 85 лет. По предварительной информации, причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Шупетт (фр. — капусточка) жила с одиноким модельером с 2011 года, он был очень к ней привязан. После смерти Лагерфельда появилась информация, что кошка унаследует часть его многомиллионного состояния.

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