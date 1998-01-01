Съемочную группу «Серебряных коньков» обвинили в загрязнении каналов Петербурга

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Съемки фильма студии «ТРИТЭ» проходят с начала февраля на замерзших реках и каналах Северной столицы.

Фото, видео: Instagram @rpn_szfo

Росприроднадзор по Северо-Западному федеральному округу возбудил дело о загрязнении водных объектов в центре Петербурга из-за деревянных настилов, смонтированных на льду для съемок фильма «Серебряные коньки» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Государственные инспекторы департамента возбудили дело об административном правонарушении по факту загрязнения реки Мойки, Крюкова канала и канала Грибоедова, вызванного размещенными в акватории водных объектов плитами синего цвета, — говорится в сообщении.

После проведенных проверок выяснилось, что древесные плиты были демонтированы на Мойке, но на Крюковом канале и канале Грибоедова к работам не приступали.

— Местами плиты повреждены, некоторые находятся на берегу канала. Древесно-стружечный материал начал разбухать, а краска осыпаться. Все это остается на льду. На поверхности также замечены опилки и обломки деревянных конструкций, — отмечают в Росприроднадзоре.

Как подчеркнули в ведомстве, все это свидетельствует о нарушении требований к охране водных объектов. Дело возбуждено в отношении ООО «ФильмФест», сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Пятый канал сообщал, что уголовное дело возбуждено после выпадения черного снега в Киселевске. В кузбасском городе предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе превышена вдвое.

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