Уголовное дело возбуждено после выпадения черного снега в Киселевске

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В кузбасском городе предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе превышена вдвое.

Фото, видео: Instagram @ilove.ukg, @region42_kemerovo

Тема:
Погода 3631

ГУ МВД по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту выпадения черного снега в городе Киселевск весной 2019 года по статье -  «Загрязнение атмосферы». По сообщениям Интерфакс, с заявлением обратилась местная жительница.

— В полицию поступило обращение от жительницы Киселевска, которая пожаловалась на большое количество выпавшей в городе угольной пыли, — сообщает пресс-служба МВД.

Специалисты центра гигиены эпидемиологии установили нормы предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе Киселевска превышены вдвое. За дело взялось управление МВД России по Кемерово и Новокузнецку, а также прокуратура. Ведомства кроме этого проверят сообщения в СМИ о выпадении черного снега в соседнем Прокопьевске.

О черном от угля снеге сообщают не только СМИ, но и простые жители Кузбасса.

Ранее Пятый канал рассказывал о черном снеге, выпавшем в кузбасском городе.

Тема:
Погода 3631
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