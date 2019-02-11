Уголовное дело возбуждено после выпадения черного снега в Киселевске

ГУ МВД по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту выпадения черного снега в городе Киселевск весной 2019 года по статье - «Загрязнение атмосферы». По сообщениям Интерфакс, с заявлением обратилась местная жительница.
— В полицию поступило обращение от жительницы Киселевска, которая пожаловалась на большое количество выпавшей в городе угольной пыли, — сообщает пресс-служба МВД.
Специалисты центра гигиены эпидемиологии установили нормы предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе Киселевска превышены вдвое. За дело взялось управление МВД России по Кемерово и Новокузнецку, а также прокуратура. Ведомства кроме этого проверят сообщения в СМИ о выпадении черного снега в соседнем Прокопьевске.
О черном от угля снеге сообщают не только СМИ, но и простые жители Кузбасса.
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…это снег… фотография без фильтра…и этим дышит мой родной город Киселёвск😭… мне искренне больно и страшно видеть такое 💔…представляете чем дышат люли?! как выживают люди🤦🏻♀️…хочется плакать, и кричать #помогите 💔 #эффектчерногоснега #черныйснег #киселевск #кузбасс #кемерово
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Не верь всему, что написано… #кузбасс #сибирь #февраль #снег #черныйснег #кузбассмойдом #дышууглем
Ранее Пятый канал рассказывал о черном снеге, выпавшем в кузбасском городе.