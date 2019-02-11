Уголовное дело возбуждено после выпадения черного снега в Киселевске

ГУ МВД по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту выпадения черного снега в городе Киселевск весной 2019 года по статье - «Загрязнение атмосферы». По сообщениям Интерфакс, с заявлением обратилась местная жительница.

— В полицию поступило обращение от жительницы Киселевска, которая пожаловалась на большое количество выпавшей в городе угольной пыли, — сообщает пресс-служба МВД.

Специалисты центра гигиены эпидемиологии установили нормы предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе Киселевска превышены вдвое. За дело взялось управление МВД России по Кемерово и Новокузнецку, а также прокуратура. Ведомства кроме этого проверят сообщения в СМИ о выпадении черного снега в соседнем Прокопьевске.

О черном от угля снеге сообщают не только СМИ, но и простые жители Кузбасса.

Ранее Пятый канал рассказывал о черном снеге, выпавшем в кузбасском городе.