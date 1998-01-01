Туктамышева не попала на ЧМ: «Вы убили во мне маленькую девочку!»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оставила короткую запись на своей страничке Twitter, когда узнала состав сборной России на чемпионате мира.

— Внутри меня все еще была маленькая девочка, которая наивно верила во что-то. Вы убили ее. Но я боец и вернусь снова.

Твит Туктамышевой. Twitter @tuktikliza

По решению федерации фигурного катания, в состав вошли Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. Туктамышева и Константинова числятся запасными.

Елизавета Туктамышева — 22-летняя российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, заслуженный мастер спорта России. Чемпион мира и Европы в 2015 году, России — в 2013-м. Елизавету называли «вундеркиндом» в фигурном катании, так как уже в 12 лет она исполняла чрезвычайно сложные элементы.

Ранее фигуристка Туктамышева откровенно рассказала об отношении к сексу.