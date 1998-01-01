За пять лет бюджет РФ потратит на президентские поручения 900 миллиардов рублей

Цели названы, сроки поставлены. 27 февраля социальные проблемы, обозначенные президентом в Послании Федеральному собранию, получили законодательный статус. 47 конкретных поручений легли на столы министров и руководителей профильных ведомств. Времени для исполнения — минимум. Где найдут деньги и как изменится жизнь врачей, учителей, военных и в целом граждан страны.

13 поручений президента, которые, если и станут несчастливыми, то только для чиновников. Путин предупреждает: каждый пункт станет поводом для оргвыводов.

— Через год оценим работу каждого. Посмотрим, что сделано, и что не сделано, — сказал Путин.

Поэтому о четких планах исполнения поручений своего послания федеральному собранию президент требует уже сейчас. Несмотря на то, что послание президента было адресовано депутатам и сенаторам, большая часть поручений досталась Кабинету министров. При этом, исполнять их придется в сжатые сроки. И под пристальным вниманием главы государства.

Уже через месяц Кабмин должен предоставить новые меры поддержки многодетных семей. Если родители взяли ипотеку, платить они будут только 6%. Все, что выше — субсидирует государство.

Если в этом году семья обзавелась третьим ребенком, она сможет получить из бюджета 450 тысяч рублей на жилищный кредит. Добавить к этому материнский капитал и уже можно присмотреть приличное жилье в российской глубинке.

— Наши граждане могут получить около одного миллиона руб. Это почти половина стоимости квартиры в среднем по России, за исключением, конечно, Москвы и Санкт-Петербурга. Плюс земля под залог, — сказал первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Почти в два раза вырастет пособие для родителей, которые ухаживают за детьми-инвалидами. С середины года они будут получать 10 тысяч рублей. А прожиточный минимум для тех, кто обзавелся первенцем станет в два раза выше обычного. Но в семье Соловьевых привыкли рассчитывать на себя. Здесь растят сразу десятерых. И учат не сидеть их без дела.

— Нам выделили сумму в 100 тысяч, которая была необходима для первоначального взноса для открытия бизнеса. Взяли в аренду несколько квадратных метров и открыли магазин бытовой химии, — Игорь Соловьев.

Это называется социальный контракт. И уже совсем скоро его можно будет заключить по всей стране. А еще такие семьи, как Соловьевы, станут по-новому платить за землю. Шесть соток не будут облагаться налогом совсем. Еще семь квадратов земли или пять метров в квартире будут вычитать за каждого ребенка.

— Право на получение такой поддержки могут иметь около 770 тысяч наших семей, это почти на 48% больше, чем по старому порядку, — говорит заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Но и те, кто отработал свое тоже не должны быть забыты. Президент рассказал о правовой коллизии, откровенно обманывающей пожилых. После индексации пенсий многие из них стали получать выше прожиточного минимума. Поэтому специальную надбавку давать перестали. Теперь все вернут. Путин поручил правительству пересчитать выплаты и отдать все, что пенсионеры не получили в этом году.

— Не забудьте о подготовке методик исчисления прожиточного минимума пенсионеров в регионах, потому что там полная чересполосица, у кого-то густо, а у кого-то пусто, — отметил президент.

Но тут обнаружилась еще одна законодательная загогулина. Выплаты «подъемных» врачам и медработникам теперь выплачиваются из бюджета, облагаются налогом, а значит и суммы сильно изменились.

— Это значит, что теперь земский доктор и теперь земский учитель получают не миллион рублей, а 870 тысяч. И фельдшер получает не 500 тысяч, а 435 тысяч. Ну зачем мы это делаем? Давайте решим это вопрос и люди чистыми должны получить эти деньги, — заявил Путин.

— Освободить от уплаты НДФЛ, — сказал министр финансов России Антон Силуанов.

— Это будет распространяться и на врачей, и на учителей? — спросил президент.

— Да, — ответил Силуанов.

Теперь и глубинка станет совсем другой. Правительство потратит больше двух миллиардов рублей на покупку специальных автобусов, на которых можно будет доехать до ближайшего медцентра. Всего же за пять лет бюджет потратит на президентские поручения 900 миллиардов рублей. Поэтому и контроль президента будет особым.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимира Путина попросили изменить компенсации работающим пенсионерам.