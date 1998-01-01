Владимира Путина попросили изменить компенсации работающим пенсионерам

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С просьбой к президенту России обратился глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Алексей Майшев

Тема:
Послание президента ФС 2019 50

Изменить компенсации работающим пенсионерам. С такой просьбой к президенту по следам Послания обратился глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он напомнил, что до сих пор не решен спор с правительством: профсоюзы требуют, чтобы все надбавки были не ниже минимального размера оплаты труда — как постановил Конституционный суд еще в 2017 году.

— Правительство упорствует в своем подходе, что тариф может быть меньше, чем минимальный размер оплаты труда и, что через надбавки доводить это до минимального размера оплаты труда, — отметил Шмаков.

— Сама постановка вопроса, безусловно, правильная. Вместе с тем, наверное, стоит отметить, что решение Конституционного суда, о котором вы упомянули, оно касалось исключительно работающих в районах Крайнего Севера, — подчеркнул Владимир Путин.

 — Не совсем, — возразил глава Федерации независимых профсоюзов России.

— Да, там так прямо и написано в решении суда. Но это не исключает того, что мы не должны думать о проблеме в целом. Давайте подумаем, — согласился Владимир Путин.

Темы Послания президент обсуждал сегодня и с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. В регионе активно включились в нацпроекты — кроме медицины, строят новые школы, детские сады, модернизируют системы водоснабжения и ремонтируют дороги.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минэкономразвития пояснило причины снижения доходов россиян в 2018 году.

Тема:
Послание президента ФС 2019 50
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Комментарии

Алина Еремина 25 февраля, 0:24 #

очень жаль, что о выполнении решения конституционного суда о том, что северные и прочие надбавки не должны всключаться в МРОТ ФНПР приходится просить президента. и хорошо, что хоть профсоюзам не все равно

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