Владимира Путина попросили изменить компенсации работающим пенсионерам

Изменить компенсации работающим пенсионерам. С такой просьбой к президенту по следам Послания обратился глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он напомнил, что до сих пор не решен спор с правительством: профсоюзы требуют, чтобы все надбавки были не ниже минимального размера оплаты труда — как постановил Конституционный суд еще в 2017 году.

— Правительство упорствует в своем подходе, что тариф может быть меньше, чем минимальный размер оплаты труда и, что через надбавки доводить это до минимального размера оплаты труда, — отметил Шмаков.

— Сама постановка вопроса, безусловно, правильная. Вместе с тем, наверное, стоит отметить, что решение Конституционного суда, о котором вы упомянули, оно касалось исключительно работающих в районах Крайнего Севера, — подчеркнул Владимир Путин.

— Не совсем, — возразил глава Федерации независимых профсоюзов России.

— Да, там так прямо и написано в решении суда. Но это не исключает того, что мы не должны думать о проблеме в целом. Давайте подумаем, — согласился Владимир Путин.

Темы Послания президент обсуждал сегодня и с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. В регионе активно включились в нацпроекты — кроме медицины, строят новые школы, детские сады, модернизируют системы водоснабжения и ремонтируют дороги.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минэкономразвития пояснило причины снижения доходов россиян в 2018 году.