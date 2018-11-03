Фото: Британская принцесса крутит роман с разведенным миллионером

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Папарацци «застукали» пару во время свидания.

Фото, видео: Instagram @princesseugenieofyork

Фанаты королевской семьи Великобритании бурно обсуждают личную жизнь одной из внучек королевы Елизаветы II. Принцессу Беатрис папарацци застали на свидании с красавчиком-миллионером.

Девушка проводила время в компании 34-летнего Эдоардо Моцци. Пара посетила ресторан Chiltern Firehouse в Лондоне — заведение класса «Люкс». Впрочем, влюбленные не скрывают своих отношений — вместе они стали открыто появляться на публике еще в декабре 2018 года.

Однако неизвестно, как к такому выбору внучки отнесется королева Елизавета — Моцци уже был женат. Кроме того, мужчина развелся именно ради того, чтобы строить отношения с Беатрис, сообщает издание Дни.ру.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что герцогиня Сассекая Меган Маркл решила стать похожей на Ким Кардашьян.

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