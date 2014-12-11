Беременную Меган Маркл заподозрили в попытке скопировать стиль американской модели Ким Кардашьян. Как пишет The Sun, наряд, в котором Герцогиня Сассекская появилась во время визита в Марокко, был «подсмотрен» у Кардашьян.
Маркл вышла в свет в платье телесного цвета от Dior, сшитое по индивидуальному заказу. Образ дополнили сумка-клатч и бриллиантовые серьги.
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Отмечается, что в 2014 году беременная на тот момент американская звезда появлялась на одном из мероприятий практически в таком же наряде.
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Ранее Пятый канал сообщал о поле будущего ребенка Меган Маркл.