Подозреваемый в убийстве экс-бойца ММА задержан в Ивановской области

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве бывшего бойца клуба ММА в Ивановской области Ахмеда Гасанова. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По информации РИА Новости, 24 февраля тело 30-летнего Гасанова было найдено с огнестрельными ранениями головы, туловища и конечностей в одном из кафе города Тейково. Боец вмешался в конфликт в шашлычной. В ответ на это его оппонент достал оружие и расстрелял спортсмена.

Подозреваемым в убийстве оказался 33-летний местный житель. В ближайшее время в отношении задержанного решится вопрос об избрании меры пресечения.

Отмечается, что у подозреваемого изъято охотничье ружье 12 калибра, с помощью которого он, предположительно, мог совершить преступление.

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